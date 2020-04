Sky fa marcia indietro, annunciando che non ci saranno rincari sugli abbonamenti. Una scelta significativa, specialmente in relazione a quanto fatto presagire dalla stessa società nei giorni scorsi: "per esigenze organizzative e amministrative", a partire dal 1° maggio 2020 ci sarebbe stato un aumento sui canoni di 1,10 euro mensili per alcuni, 3,50 euro in più al mese per altri. La notizia aveva generato malcontento soprattutto da parte degli abbonati a Sky Sport, già privati di molti eventi per l'emergenza coronavirus. Visto il momento di difficoltà che il Paese sta vivendo, riporta Calcio e Finanza citando fonti Sky, i vertici della pay tv hanno deciso di annullare la modifica comunicata nei giorni scorsi e mantenere lo sconto già in vigore: i clienti interessati riceveranno apposita comunicazione tra oggi e domani.