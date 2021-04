1









Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si preannuncia una battaglia legale senza esclusioni di colpi tra Sky e DAZN per l'assegnazione dei diritti tv. Per AGI e ANSA, la pay-tv sarà assistita dallo studio Cleary Gottlieb e punterebbe il dito contro la presunta violazione della Legge Melandri e in particolare sulla norma che vieta a un singolo operatore di acquistare i diritti per la trasmissione delle partite.