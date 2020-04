Si rischia tutto. Guerra aperta tra la Lega Serie A e le emittenti che detengono i diritti per la trasmissione della Serie A. Sky, DAZN e IMG aspettano novità: secondo il Corriere dello Sport, entro il 2 maggio - termine per il pagamento dell'ultima rata - potrebbe arrivare una decisione definitiva. La scorsa settimana Sky aveva proposto un nuovo riequilibramento dei pagamenti. Taglio tra i 120 e i 140 milioni di euro, che diverrebbe di 255 in caso di fermo conclamato. Dalla Lega filtra rabbia per questa proposta, e non c'è novità all'orizzonte.