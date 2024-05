In casaè già tempo di pensare al futuro. Dopo la retrocessione in Serie B, la società neroverde ha scelto il nuovo allenatore da cui ripartire. Fabiosarà alla guida del Sassuolo nella prossima stagione, come riporta Sky Sport. Dopo i contatti positivi della giornata di ieri, in queste ore è stato raggiunto un accordo totale tra le parti. Una stretta di mano ha siglato l'intesa, accompagnata dalla determinazione di entrambe le parti di lavorare insieme per riportare il club in Serie A. La società e Grosso condividono l'obiettivo comune di risalire immediatamente nella massima serie, riportando entusiasmo e successo ai tifosi neroverdi.