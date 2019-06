Secondo quanto riporta Sky Sport, il terzino del Tottenham Kieran Trippier è il primo obiettivo di mercato della Juventus di Maurizio Sarri. Il laterale inglese può lasciare gli Spurs per circa 30 milioni di euro e il tecnico toscano lo ha messo in cima alle preferenze per la prossima stagione visto che Joao Cancelo è in partenza. Secondo Sky, anche Mario Mandzukic è fuori dai piani di Sarri per la stagione 2019/20 e per questo è stato messo sul mercato dalla società bianconera. Mandzukic piace al Borussia Dortmund.