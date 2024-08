Dybala ceduto dalla Roma: le ultime

La posizione di Paulo Dybala resta in bilico. Una giornata ieri senza sviluppi definitivi quella tra l'argentino e laaccordi ancora non trovati in un senso e nell'altro e situazione in stand-by.Come riferisce Sky Sport, si attende la decisione di PTrattativa in cui emergono novità discordanti sull'eventuale cifra che gli arabi verserebbero alla Roma per il cartellino del giocatore argentino. Si passa dai 18 milioni di euro emersi qualche giorno fa ai 10 di questa mattina ai 4/5 delle ultime ore: dunque, c'è un mistero legato alla reale offerta ufficiale che il club presenterebbe alla Roma nel caso in cui Paulo trovasse il suo accordo e dicesse sì.