Sky - Due squadre su Fagioli: la posizione della Juventus

Nell'ultimo giorno di calciomercato potrebbe definirsi il futuro di. Il centrocampista dellaè infatti il principale candidato a lasciare a Torino già nel corso di questa sessione di mercato. Sul classe 2001, come riferisce Sky, ci sarebbero due club pronti a duellare in queste ultime ore di trattative. Stiamo parlando del Marsiglia di De Zerbi e della Fiorentina, le quali sarebbero pronte a mettere sul piatto una proposta in prestito con opzione di riscatto. Una formula che, al momento, non scalda particolarmente il club bianconero che vorrebbe avere una maggiore garanzia di poter monetizzare dalla cessione del centrocampista piacentino.