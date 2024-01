Dragusin, la Juve ha una percentuale di rivendita?

Quanto può incassare la Juventus?

Il nome diè tra i più discussi in questi primi giorni della sessione invernale di calciomercato. Il difensore, di proprietà del Genoa e classe 2002, ha fatto parlare di sé grazie a una solida prima metà di stagione, con 19 presenze in Serie A, accompagnate da due gol e un assist.Le due ultime formazioni si trovano in una competizione serrata per assicurarsi il difensore, con il campione d'Italia che sta intensificando gli sforzi nelle ultime ore per superare la concorrenza inglese.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la cessione dirappresenterebbe un beneficio non solo per il Genoa ma anche per la Juventus, la squadra in cui il difensore ha debuttato tra i professionisti.Attualmente, il Napoli sta valutando l'inserimento del prestito di Zanoli, insieme al trasferimento del cartellino di Ostigard e un conguaglio di 20 milioni di euro. Il Genoa sembra essere disposto ad accettare questa proposta solo se Zanoli dovesse trasferirsi a titolo definitivo.