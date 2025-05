Sky - Continassa, in tre si allenano nonostante la settimana di riposo: le ultime su Bremer verso il Mondiale per Club

Chi si allena alla Continassa nonostante il riposo?

Ci sarà Bremer al Mondiale per Club?



Quando partirà la Juventus per il Mondiale per Club?

staccato ed il tecnico croato della Juventus Igor Tudor ha concesso ai suoi giocatori, meritato relax, prima di concentrarsi su nuovi obiettivi chiamati. La competizione che per la Juventus partirà il prossimo 19 giugno alle 3 di notte italiana, ma si giocherà negli Stati Uniti. In questa settimana di riposo però, Sky, riferisce che in tre si stanno lo stesso allenando tra le mura della Continassa.Si tratterebbe di Teun, Federicoe Gleison. Teun Koopmeiners vuole lasciarsi alle spalle l'infortunio al tendine d'Achille che gli ha fatto saltare le ultime sei gare di questa Serie A. Un'infiammazione che continua a tormentarlo ma che il classe 1998 vorrebbe smaltire totalmente per il Mondiale per Club che è un'importante vetrina per la Vecchia Signora. Federico Gatti ancora non ha recuperato la miglior condizione, anzi, come ha dichiarato Tudor prima della sfida contro il Venezia era disponibile soltanto per i minuti finali della sfida. La volontà anche per lui è quella di riaverlo al meglio per la competizione degli Stati Uniti ( anche perchè ancora si deve capire se nel reparto difensivo ci sarà Renato Veiga ma con ogni probabilità ci sarà Daniele Rugani).Discorso differente per quanto riguarda il muro brasiliano Gleison. Il difensore, lo sapete, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e sta lavorando duramente per tornare al più presto in campo. La sensazione però, sempre secondo Sky, è che Bremer partirà con i compagni per la competizione americana ma soltanto per allenarsi con il gruppo squadra. Difficile pensare di rivederlo già in campo in una gara ufficiale della competizione anche se il suo rientro si avvicina ulteriormente.La partenza della Juventus per gli Stati Uniti, direzione Mondiale per club, sembra essere fissata per il 14 giugno da Torino. Con Bremer.





