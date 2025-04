Getty Images

Sky - 'Conte è uscito imbestialito, ha dato di matto dopo l'infortunio di Neres'

2 ore fa



Continuano a far discutere gli sfoghi di Antonio Conte negli ultimi giorni, che ha alzato la voce sia nella conferenza pre Monza-Napoli sia poi subito dopo la partita. Tra i motivi della rabbia del tecnico c'è l'ennesimo infortunio di David Neres e conseguentemente la qualità dei campi dove si allena la squadra, che il tecnico aveva richiesto di rifare. A proposito dell'infortunio dell'esterno, Sky Sport rivela un retroscena che riguarda proprio quel momento specifico che è arrivato pochi minuti prima della conferenza di vigilia.





"Una cosa che lui avrebbe detto ma pensava di dirla in un alto momento" ha spiegato Sky sulla scelta di fare determinate dichiarazioni. "Conte è uscito dall'allenamento imbestialito perché alla fine dell'allenamento si era fatto male David Neres, per l'ennesima volta ha dovuto cambiare il piano gara, ha dato di matto", ha rivelato Sky Sport, aggiungendo: " Una cosa che avrebbe detto comunque ma considerando quello che era successo poco prima si è lasciato andare".