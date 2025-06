Sky - Contatto tra Fabregas e Morata per il Como: cosa filtra

Dopo la prima fase di mercato dedicata ai club che partecipano al Mondiale, si attende la riapertura del primo luglio. Nel frattempo, però diverse squadre continuano a rinforzarsi per la prossima stagione. In Serie A, dopo il valzer delle panchine che ha visto coinvolti tanti nomi, sta iniziando una serie di movimenti all'interno delle rose.Tra questi, potrebbe esserci anche una novità legata al futuro di Alvaro Morata, che potrebbe tornare in Italia dopo il prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe stato un contatto tra l'attaccante spagnolo eper un passaggio alnella prossima stagione.

Il club biancoblù vuole essere protagonista sul mercato, come dimostrato anche con l'acquisto di Baturina, giovane promettente arrivato dalla Dinamo Zagabria. Dopo, dunque, non è da escludere che Morata possa aggiungere il Como tra le maglie vestite in Serie A.