Sky - Oggi contatti tra l'Inter e Nico Gonzalez: la richiesta della Juventus

Nico Gonzalez all'Inter, le ultime



I numeri di Nico Gonzalez con la Juvenuts

Presenze: 38

Goal: 5

Assist: 4

Porte girevoli in casa Juventus. Se Sancho resta un obiettivo in entrata in uscita resta l'esterno argentino Nico Gonzalez. La Juventus infatti lo ha messo sul mercato dopo soltanto una stagione a Torino e proseguono i contatti per trovargli una sistemazione. Le ultime novità sono fornite però da SkySport.L'Inter infatti come obiettivo primario per rinforzare la rosa di Chivu avrebbe messo Ademola Lookman dell'Atalanta ed avrebbe offerto ai nerazzurri di Bergamo 40 milioni. Al momento però l'Atalanta non sembra aprire al trasferimento del giocatore ma le parti continuano a lavorare. In parallelo i nerazzurri continuano a lavorare anche su Nico Gonzalez. L'esterno della Juventus stuzzica particolarmente l'interesse dei nerazzurri di Milano. La sensazione è che si potrebbe chiudere attorno ai 20 milioni di euro più bonus.