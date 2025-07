Sky - Comolli insiste per Conceicao: il Porto ha le idee chiare

un' ora fa



La Juventus sta lavorando anche per provare a trattenere Francisco Conceicao. Il portoghese ha una clausola da 30 milioni esercitabile entro la fine di luglio e i bianconeri non vorrebbero pagare l'intera somma. Il Porto, però, sembra abbia aperto alla possibilità di fare uno sconto alla Juventus. Perciò le parti proveranno a parlare ancora per trovare un accordo per Conceicao. La speranza della Juventus è quella di provare a trattenere ancora a Torino il portoghese. Questo è quello che riferisce Sky Sport.