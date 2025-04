Sky - Ci sono novità sul futuro di Moise Kean

Getty Images

La partita tra, inizialmente in programma per oggi, è stata posticipata a domani – martedì 23 aprile – in seguito alla notizia della morte di Papa Francesco. Ma nonostante lo stop forzato sul campo, il club viola ha comunque colto l’occasione per lavorare sul futuro.Come riportato da Sky Sport, a Cagliari c’è stato un incontro importante tra il presidente Rocco, il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè con Moise. Al centro del colloquio, la volontà della Fiorentina di puntare forte sull’attaccante, già ribadita pubblicamente da Commisso nei giorni scorsi.

Non si è parlato di cifre, né tantomeno di un rinnovo contrattuale: l’agente del giocatore non era presente, e l’incontro non aveva finalità negoziali. Piuttosto, si è trattato di un confronto diretto per trasmettere al calciatore la centralità del suo ruolo nel progetto viola.La società viola ha quindi mandato un messaggio chiaro: Kean è considerato una pedina importante anche per il futuro. Un segnale di fiducia, in attesa che il campo torni a parlare domani.