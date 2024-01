Federico Chiesa non ci sarà contro la Salernitana nel match di domani allo Stadio Arechi. Il giocatore della Juve infatti ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio che si è gonfiato in allenamento. Gli esami hanno escluso altri problemi. Secondo Sky Sport comunque, Chiesa dovrebbe saltare anche la partita successiva di Coppa Italia contro il Frosinone, in programma giovedì. Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire nella prima giornata di ritorno di Serie A, quando i bianconeri giocheranno contro il Sassuolo (Martedì 16 gennaio). Un brutta notizia per Massimiliano Allegri.