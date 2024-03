Come svelato da Sky Sport, chiaramente in casac'è dispiacere, dal punto di vista umano, per la vicenda di Paul, a cui il Tribunale Nazionale Antidoping ha inflitto una pesantedi quattro anni. Il club, in realtà, non ha ancora preso ufficialmente posizione, anche perché il francese ha già annunciato l'intenzione di fare ricorso. I compagni di squadra, da parte loro, avrebbero già espresso solidarietà al Polpo, che come noto non può nemmeno allenarsi con la squadra essendo sospeso dall'attività, a differenza di Nicolò Fagioli che è alle prese, a sua volta, con la squalifica per il caso scommesse.