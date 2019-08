La Juventus, per il momento, non ha affondato il colpo per Mauro Icardi, che resta però uno tra gli obiettivi più importanti sulla lista di Fabio Paratici, senza dubbio il numero uno per rinforzare il reparto d'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'idea dell'Inter è ben chiara: se i bianconeri si faranno avanti negli ultimi giorni di mercato per avere Maurito, la richiesta dei nerazzurri sarà più alta rispetto a quella proposta a Napoli e Roma per il suo cartellino. Icardi, insomma, costerebbe almeno 70 milioni di euro alla Juventus.