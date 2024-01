Negli ultimi giorni, laè intervenuta nella trattativa tra l'Inter e Tiago, talentuoso difensore portoghese nato nel 2000, con un passato nelle giovanili del Milan. Pur essendo un obiettivo a lungo termine per i nerazzurri, la Juventus ha superato l'Inter proponendo al Lille un accordo immediato per l'acquisizione del giocatore. I due club hanno raggiunto un accordo su una cifra iniziale di tre milioni di euro, con la possibilità di ulteriori 3,5 milioni in bonus e il 10% delle future vendite. Il trasferimento di Djaló alla Juventus è sempre più vicino, con i negoziati in corso tra il club e gli agenti del giocatore per definire gli ultimi dettagli contrattuali.