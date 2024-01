Calciomercato Juve, Kean verso il prestito

Sky Sport riporta che diverse squadre stanno entrando nella competizione per acquisire Moise Kean , che laè disposta a cedere in prestito. La Fiorentina è interessata, ma è il Monza che ha presentato la prima proposta. Nell'ambito di queste trattative, oggi c'è stato un incontro tra i dirigenti Giuntoli e Galliani durante un pranzo per discutere del futuro dell'attaccante italiano. Tuttavia, al momento, Kean non ha ancora preso una decisione definitiva su quale progetto abbracciare, mantenendo aperte diverse possibilità per il suo futuro calcistico.Le voci di mercato che suggeriscono un possibile prestito didalladiventano sempre più insistenti. La spinta principale dietro questa decisione sembra essere l'ascesa di, che ha guadagnato importanza, relegando Kean in una posizione meno centrale nelle gerarchie della squadra. La prospettiva di una minore opportunità di gioco, soprattutto in vista del prossimo, sembra essere il catalizzatore di questa possibile mossa. Il desiderio di Kean di avere più spazio e una maggiore visibilità potrebbe portarlo a cercare nuove opportunità altrove per garantire il suo sviluppo e la sua partecipazione ai grandi eventi calcistici.