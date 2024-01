Calciomercato Juve, le ultime su Gudmundsson

Ildi Albertoè stato protagonista di una buona prima parte della stagione, mettendo in luce i suoi talenti. In questa finestra invernale di calciomercato, la squadra ligure ha salutato Radu Dragusin , direzione, dopo che si è distinto come uno dei migliori difensori centrali nel girone d'andata. La società genovese ora cerca di trattenere i suoi pezzi pregiati, in particolare Albert Gudmundsson, oggetto di numerose richieste importanti.

Fino ad ora, Gudmundsson è stato il faro offensivo del Genoa, segnando otto gol e fornendo due assist in diciotto partite giocate. Mentre diverse squadre hanno presentato offerte significative, il Genoa ha resistito finora. In Serie A, come riporta Sky Sport, Inter, Roma e Juventus si preparano a formulare offerte per il giocatore da giugno. Gudmundsson, arrivato a Genova due stagioni fa, ha disputato 70 partite tra Serie A e Serie B con il Genoa, segnando 25 gol e fornendo otto assist.



