La, desiderosa di rinforzare la propria squadra, ha nuovamente manifestato l'interesse per l'acquisizione in prestito di Hansdalla. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento la società bianconera sembra non fornire una risposta definitiva. La Juventus, al contrario, sembra propensa a mantenere il giocatore nel proprio organico, specialmente considerando le limitate opzioni nel reparto dovute alle assenze di Fagioli e Pogba. La situazione rimane quindi in sospeso, mentre la Salernitana continua a bussare alla porta per assicurarsi il talentuoso giocatore