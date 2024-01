Si profila una svolta significativa nel mercato della, con particolare attenzione rivolta al reparto centrocampisti. Secondo le informazioni di Sky Sport, le opportunità emerse finora non hanno convinto né la dirigenza né l'allenatore Allegri. Attualmente, non sono in corso trattative particolarmente intense per il centrocampo. Questa riflessione attenta e l'assenza di trattative fervide potrebbero suggerire che la Juventus stia valutando con cautela le opzioni disponibili per assicurarsi il giusto rinforzo nel cuore del campo. Resta da vedere come la situazione si evolverà nelle prossime settimane di mercato.