Juventus, chi sacrificare sul mercato?

Chi deve sacrificare la Juventus? La domanda a cui hanno risposto a Sky Calcio Club. "Hai una squadra di buoni giocatori, anche 3-4-5 nazionali italiani. Poi bisogna essere sostenibili, quindi devo vendere qualcuno. Se vedo nel recente passato, direi di cedere più un difensore. Se Bremer fa portare a casa bei soldini, cerco di fare qualcosa lì che è più sostituibile. Se mando via Vlahovic, che è un attaccante del 2000… Devo andarmi ad inventare qualcuno", il commento di Bergomi.Così invece la pensa Marocchi: "Io ne venderei due per comprarne almeno 3 o 4. Cederei Szczesny, tanto c’è Perin, e Bremer. E poi cerco di arrangiarmi. Credo servirebbero 4 innesti: se va via Rabiot bisogna prendere due centrocampisti da affiancare a Locatelli, così con McKennie ne hai 4 buoni".Infine, la visione di Marchegiani: "Difficile, forse Chiesa. Uno tra Chiesa e Vlahovic mi viene da dire, perché sono quelli con cui si può realizzare di più, che ti danno più spazio per acquistare. Non puoi sostituire uno con uno: se ne cedi uno, servono 2-3 per puntellare".