Vlahovic, il commento di Caressa a Sky Calcio Club

Come spesso accade, uno dei temi più chiacchierati intorno alla Juventus è quello che riguarda Dusan Vlahovic, autore di una prestazione negativa contro la Roma. Dell'attaccante serbo ha parlato anche Fabio Caressa a Sky Calcio Club."Da Vlahovic uno si attende qualcosa di più, ha avuto solo un momento della stagione, coinciso con la fase di difficoltà della Juve, ma per il resto uno si aspetta di più da lui." In stagione, Vlahovic è arrivato a sedici gol ed è il miglior marcatore della squadra.