Thiago Motta-Juventus, le parole di Caressa

Fabio Caressa ha parlato a Sky Calcio Club del futuro di Massimiliano Allegri: " Anche se non c'è un comunicato ufficiale, comunque vada la Finale di Coppa Italia il destino di Allegri è segnato. Si parla di un esonero perché sarà difficile arrivare ad un accordo. E' una scelta che la Juve probabilmente ha fatto da diverso tempo anche se ancora non è stato comunicato nulla ufficialmente al tecnico, sarà comunicato a fine stagione."Per quanto riguarda invece il possibile arrivo di Thiago Motta alla Juventus, Caressa si è espresso così: "Si sa che Thiago Motta è vicino alla Juventus, potrebbero essersi parlato. Gli accordi ancora non si possono fare ma c'è un'intesa di massima per andare alla Juve. Thiago Motta però ancora non ha comunicato nulla al Bologna ufficialmente. Il Bologna ha la convinzione che Thiago alla fine andrà via anche se sperano fino all'ultimo possa rimanere"