A Sky Calcio Club si discute della possibilità che venga ceduto Andrea Cambiaso, su cui si è mosso il Manchester City. In particolare l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, si è soffermato sul tema prendendo una posizione netta sull'argomento.Marchegiani ritienetroppo importante per la squadra bianconera: "Se c'è un giocatore che la Juventus non deve cedere è Cambiaso. E' italiano, giovane, di prospettiva, fa più ruoli, interpreta un certo gioco che Thiago Motta vuole, sarebbe una perdita...".