Sky Calcio Club - Allegri-Juventus, la ricostruzione della vicenda

"Tutte le critiche, tutto ciò che gli è stato detto...qualcuno gli ha mancato rispetto. Alla fine ha avuto una reazione da uomo, eccessiva, sbagliata, in alcuni casi come per quello che è successo con il direttore di Tuttosport che è stato inaccettabile, l'ha capito anche lui. E' stata una resa dei conti...interna, si è visto chiaramente", il commento di Fabio Caressa a Sky Calcio Club su Massimiliano Allegri.Lui non aveva chiesto giocatori molto importanti perché non sapeva che economicamente non si poteva fare ma anche per non rovinare gli equilibri interni. PeròQuesta proprietà nuova, era orientata a capire come sarebbe finita con le penalizzazioni e a gestire anche altre cose. Allegri aveva preso su di sè delle responsabilità importanti. Non gli è stato riconosciuto questo lavoro. Le avvisaglie da quando ha perso la partita contro l'Inter c'erano, si poteva un po' intuire.""Scanavino come amministratore delegato ha chiamato Allegri e gli ha fatto delle contestazioni, cinque contestazioni disciplinari. Per questo Giuntoli non era presente. Si sono lasciati in una maniera tale che pensare ad una transazione è complicato."