Barido alla Juventus: le ultime notizie

Francisco, un giovane talento del Boca Juniors Under 15, si prepara a trasferirsi a Torino per firmare con la. Tuttavia, essendo ancora minorenne, i suoi genitori lo accompagneranno in Italia per il trasferimento e la firma del contratto, come riportato da Cesar Luis Merlo.Il giocatore, un trequartista nato nel 2008, non ha ancora compiuto sedici anni, l'età minima per poter stipulare un contratto da professionista nel calcio.Nonostante la giovane età,ha già attirato l'attenzione di diversi club, ma la Juventus è stata la più rapida nel garantirsi il trasferimento del talentuoso calciatore. Si dice che abbia anche la cittadinanzaoltre a quellaFoto: Instagram Francisco Barido