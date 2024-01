Inattesonella trattativa traper il trasferimento in prestito di Moise. Stando a Sky, infatti, lo staff medico del club spagnolo ha stabilito tempi di recupero diversi rispetto ai bianconeri per l'alla tibia che ha costretto l'attaccante classe 2000 a saltare gli ultimi impegni del 2023. Secondo l'emittente, le due società hanno provato a sbloccare l'operazione, che sembrava ormai chiusa, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di modificare le condizioni economiche dell'affare.





Juve-Atletico, salta la trattativa per Kean



Stando ai colleghi di Calciomercato.com, però, l'affare è saltato. Per Kean si profilavano infatti ancora alcune settimane di stop, mentre Diego Simeone non era disposto ad aspettare che tornasse in condizione. Resta comunque percorribile la pista di una cessione a un altro club. L'attaccante, nel frattempo, tornerà alla Juve.