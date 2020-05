Momento duro per Sky, uno dei più complicati della sua storia, iniziata, in Italia, 17 anni fa. I canali sportivi, visto il blocco forzato a causa del coronavirus, hanno fatto registrare ascolti bassissimi e, come riporta Italia Oggi, anche la raccolta pubblicitaria è in calo. Sky, per questo motivo, sta cercando di ridurre gli impatti della crisi al minimo era deciso, tra il primo e il 2 maggio, di eliminare otto canali di editori terzi.



Bike Channel è stato cancellato dai canali sportivi (il canale era già in crisi da tempo, tanto che anche nel 2019, per qualche giorno, sparì dai radar), chiusi anche TeenNick, Mtv Hits e Mtv Rocks, anche se i contenuti dei tre verranno recuperati su Nickleodeon, Comedy Central e Mtv). Spenti, infine, Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Jr e Disney Jr +1.