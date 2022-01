Secondo Sky Sport, per quel che riguarda la Juventus non ci sono aggiornamenti fronte attaccante. Da domani Allegri valuterà le opzioni con i dirigenti: da Maxi Gomez a Icardi, passando per Azmoun.



Diverso il discorso per il centrocampo, visto che l'Arsenal starebbe insistendo per avere Arthur: Allegri non vorrebbe rinunciarvi, ma se dovesse andare via lui (o un altro del reparto), allora la Juventus cercherebbe un sostituto, almeno a livello numerico. Guimaraes e Renato Sanches hanno costi altissimi, l'alternativa low-cost sarebbe Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Se dovesse andare via qualcuno in mezzo, i bianconeri potrebbero fare un tentativo.