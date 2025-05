Sky - Antonio Conte sempre più verso la permanenza a Napoli

Getty Images



Conte resterà a Napoli?

Conte e l'aumento di ingaggio a Napoli

Antoniosempre più vicino alla permanenza al Napoli. La Juventus ci ha provato, ci sono stati diversi contatti, come raccontato da Sky. Anche tra Elkann in prima persona e il tecnico salentino. Conte che nei giorni scorsi lo ricorderete ha avuto un colloquio con Aurelio De Laurentiis e ora il patron azzurro attende una risposta.Stando a quanto riferisce Sky il tecnico salentino è sempre più vicino alla permanenza al Napoli con cui ha vinto lo Scudetto in questa stagione anche per la prossima stagione. Conte avrebbe espresso infatti la sua volontà di rimanere al club azzurro. Il tecnico e Aurelio De Laurentiis avrebbero infatti raggiunto un accordo.Stando a quanto aveva riferito nelle scorse ore Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X però il Napoli ha offerto a Conte di aumentare il suo ingaggio attuale pur di trattenerlo nel capoluogo campano. Il presidente De Laurentiis è al lavoro per portargli anche importanti rinforzi, su tutti De Bruyne e alzargli anche l'ingaggio. Tutte indicazioni che portano sempre più nella direzione di continuare insieme. Sempre più flebili le speranze di vederlo a Torino.





