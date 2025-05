Sky - Antonio Conte a cena con De Laurentiis

Getty Images

Conte a cena con De Laurentiis

Il giorno dopo la vittoria dello scudetto, Napoli è ancora in grande festa e sarà così anche nelle prossime ore. Ma subito dopo il triplice fischio, si sono intensificate come era normaleIl tecnico non ha voluto commentare a caldo dopo la vittoria se rimarrà o meno nel club, dando ulteriore credito allo scenario che possa effettivamente lasciare il Napoli dopo solo una stagione.Intanto però, Sky ha raccontato un retroscena su come Conte ha vissuto il giorno dopo la vittoria del campionato e svelato che il tecnico sarà a cena insieme ad Aurelio De Laurentiis questa sera. Non si tratta di una cena ristretta tra allenatore e presidente per parlare del futuro, quello accadrà nei prossimi giorni insieme anche adirettore sportivo del Napoli, ma della festa di compleanno di De Laurentiis, che ha compiuto 76 anni. Cena che si tiene a Pozzuoli, nell'hotel dove spesso è il numero uno del club.

Conte-Napoli, le ultime

In attesa poi del vero incontro tra Conte e il Napoli, intanto però, come riferisce Sky, è arrivato un segnale importante, quello del giorno dopo. Conte ha passato qualche ora in famiglia per recuperare e poi preso la nave verso Pozzuoli dove sempre insieme alla famiglia ha raggiunto De Laurentiis.Una presenza comunque da sottolineare viste le tante ricostruzioni sul rapporto tra i due che ha evidentemente subito una rottura in questi mesi. De Laurentiis spera che questo possa essere il primo passo per il riavvicinamento tra i due, anche se i temi sul tavolo sono tanti e non sarà facile per il Napoli convincere Conte a rimanere, come dimostrano anche le ultime parole del presidente del Napoli: "Se uno soffre l'ambiente deve cambiare aria".