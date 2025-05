Comolli alla finale di Champions

Serata di gala per. Il dirigente francese, ormai pronto a unirsi allaper avviare un nuovo corso dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, sarà a Monaco di Baviera per assistere alla finale di Champions League tra PSG e Inter. Il fischio d'inizio del big match, in un'Allianz Arena ovviamente sold out, è in programma alle 21.00.Lo annuncia Sky, spiegando che con Comolli nel proprio organigramma il club bianconero si riorganizzerà a livello aziendale con la priorità di cercare un allenatore. Uno dei nomi caldi in queste ore, "sponsorizzato" proprio da Comolli, sembra essere quello di Marco Silva del Fulham, cercato anche dall'Al Ahli.