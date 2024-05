A quattro giornate dalla conclusione del campionato di Serie A, le squadre iniziano a pianificare la prossima stagione. Il, tra queste, sta valutando attentamente le opzioni per la panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'esame del profilo di Paulo Fonseca, il club ha avviato contatti con Sergio, attuale allenatore del Porto. Questo segnala un'importante fase di valutazione e potenziale cambio di rotta nella gestione tecnica del Milan. Conceicao emerge come una delle possibili scelte per guidare il club rossonero nella prossima stagione. Nessun contatto, invece, con De Zerbi e Conte.