Allegri, il retroscena sul mercato di gennaio

Sky Sport svela un retroscena legato a Massimilianoe al mercato di gennaio: stando all'emittente, nei mesi scorsi il tecnico livornese aveva chiesto alladi fare un sacrificio e ingaggiare un big di carattere internazionale per il, in modo da duellare fino in fondo con l'Inter per lo scudetto. Così non è stato e a seguire, con i risultati negativi arrivati dall'Empoli in poi, i bianconeri non hanno più creduto all'idea di potersi giocare il tricolore e sono "implosi".Diversi, come si ricorderà, i nomi allora sul tavolo, con il più "forte" che sembrava essere quello di Pierre-Emile Hojbjerg insieme a Kalvin Phillips, poi sfumato - pare - per un "niet" dello stesso Allegri. Che in effetti, di recente, ha fatto trapelare una certa insoddisfazione per quanto successo a gennaio, quando il club non era riuscito ad arrivare nemmeno profili a lui più graditi come Giacomoe Roberto