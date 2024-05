Stando a Sky Sport, tra Cristianoe Massimilianonon è andato in scena alcun incontro chiarificatore, prima che il tecnico livornese dicesse addio alla. Ieri, infatti, il direttore dell'area tecnica non era presente alla Continassa per questioni familiari. Da quanto trapela, però, i due nell'ultimo periodo non si parlavano molto e provare a chiarirsi non avrebbe portato a nulla, tanto più dopo quanto successo allo Stadio Olimpico durante e dopo la finale di Coppa Italia. La loro esperienza condivisa in bianconero non è sicuramente andata come speravano…