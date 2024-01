Come riportato da Sky, è ormai ai dettagli l'operazione per il trasferimento di Carlosdal Southampton alla. Tra i due club c'è solo qualche divergenza in merito alle cifre (al momento si parla di un prestito oneroso sui 2 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 35), poi gli inglesi puntano al pagamento ina differenza dei bianconeri che vorrebbero l'euro. L'operazione, comunque, si farà, con l'inserimento di varie clausole legate a numero di presenze, percentuali di partite e termini di pagamento nel caso in cui l'opzione venga esercitata, in sintesi i soliti passaggi burocratici.