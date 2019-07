Secondo quanto riporta Sky Sport, è sempre più vicino l'accordo tra Ajax e Juve per l'arrivo di De Ligt. Il difensore olandese ha già un accordo con i bianconeri ma manca quello tra i due club. In queste ore sale l'attesa dei tifosi bianconeri che però durerà ancora qualche giorno. Le due società stanno trattando ancora su alcuni dettagli, le tempistiche dilatate non sono un problema, la Juve sa che presto De Ligt sarà un difensore della Juve.