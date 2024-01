Henderson alla Juve: le ultime notizie

Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha individuato Jordan Henderson come possibile rinforzo. L'ex centrocampista delpotrebbe lasciare l'Al Etiffaq in prestito, con la Juventus interessata a un accordo della durata di 18 mesi. Tuttavia, emerge che la preferenza della Juventus sia orientata verso un prestito più breve, limitato a sei mesi.Le trattative sono attualmente in corso tra le parti coinvolte al fine di definire la. La Juventus sta lavorando per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, bilanciando le esigenze della squadra con le preferenze del giocatore.