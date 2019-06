Voci dalla Spagna prima e dalla Francia poi hanno dato ormai per fatto l'affare che potrebbe portare Adrien Rabiot a vestire la maglia della Juventus a partire dal prossimo 1 luglio, a parametro zero al momento della scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe però frenato a riguardo. Rabiot resta un grande obiettivo di mercato, tra i nomi più intriganti per rinforzare il centrocampo, ma la sua ultima stagione ai margini con il PSG e la richiesta di circa 10 milioni di euro a stagione da parte di Rabiot spaventano la Juventus. L'affare, però, resta tra i più caldi del momento sulla lista di Fabio Paratici.