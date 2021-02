Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato in patria a Sport.sk anche della lotta al titolo di Serie A, che vede quest'anno i nerazzurri battagliare con Milan, Roma e Juventus. Queste le parole di Skriniar sull'argomento: "Dello scudetto non parliamo molto, lo si fa più sui giornali. Ma è naturale che abbiamo obiettivi importanti. Stiamo andando bene e vorremmo riportare la squadra alla vittoria dopo anni senza successi. Il campionato è più equilibrato degli ultimi anni ed è chiaro che dobbiamo saper gestire non solo i big match ma anche tutte le altre partite".