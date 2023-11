Nella conferenza stampa odierna, il difensore del Psg Milan Skriniar ha voluto replicare alle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta in merito al mancato rinnovo con l'Inter.'Oggi sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello che dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come andata e anche la gente del Club dell'Inter. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg'.