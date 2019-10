Così Milan Skriniar a Sky Sport a fine gara: "Secondo me a Barcellona e oggi abbiamo fatto una partita abbastanza buona. Abbiamo tenuto la palla e creato qualche occasione, purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Gap con la Juve? E' una squadra forte e lo sapevamo. Abbiamo cose da migliorare e credo sia anche bello. Dobbiamo migliorare e andare davanti. Bisogna essere più aggressivi vicino all'area. Secondo me si è visto anche oggi. Anche la Juve ha creato tante occasioni, dobbiamo essere più attaccati agli uomini".