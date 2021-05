Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport.sk, occasione in cui ha commentato al vittoria dello scudetto: "Provo sentimenti irreali, una gioia irreale. Non pensavo che lo vincessimo domenica scorsa, mi aspettavo di vincerlo contro la Sampdoria. È successo e sono contento che sia andata così. È un enorme successo. Per me, per la società e per i tifosi che stavano aspettando questo momento da undici anni. Dalla Slovacchia e dall'Italia, mi hanno contattato in tantissimi. L'unica cosa che mi dispiace è che non possiamo festeggiare con i nostri fan. Contro la Samp avremmo giocato da campioni e con lo stadio pieno. Ho visto immagini della città, che domenica sera era colorata con i nostri colori nero e blu. Le strade erano piene di tifosi dell'Inter. Siamo stati in grado di stoppare il dominio della Juventus, ed è una cosa davvero importante".