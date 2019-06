di Il Gobbo

"Co-come mai, co-come mai la Champions League tu non la vinci mai", così un Milan Skriniar euforico, direttamente dalle vacanze a Dubai insieme ad alcuni amici a cena, ha fatto partire lo sfottò nei confronti della Juventus, riprendendo in prima persona un coro molto caro ai tifosi della sua Inter a San Siro. Skriniar ci ride sopra, ma diamo un'occhiata al suo palmares con la maglia nerazzurra. Non serve molto tempo: la bacheca è vuota, non fosse per tre trofei vinti ai tempi dello Zilina in Slovacchia. In Italia, tra Sampdoria e Inter, non si trova nulla, figuriamoci una Champions.



Per mandare determinati messaggi, se non si è tifosi, ma protagonisti in campo, servirebbe probabilmente un palmares diverso al pur forte difensore nerazzurro. Lo stesso Skriniar che, nell'estate del 2017, ha messo da parte l'interesse di mercato dei bianconeri per sposare la causa dell'Inter, di cui oggi è un leader e, probabilmente, il capitano designato per il futuro. Gli sfottò nel mondo del calcio sono sempre apprezzabili e divertenti, motivo per cui lo slovacco ci consentirà di cantargli un coro tutto bianconero: "Skriniar, co-come mai, co-come mai nemmeno lo scudetto l'hai vinto mai?".