Milan Skriniar vuole restare all'Inter. Il difensore slovacco, accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane, ha rilasciato un'intervista a Pravda dal ritiro della sua nazionale: "Io leggenda dell'Inter? Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. L'Inter è tornata a far bene in Europa, è un ottimo biglietto da visita. Il mio futuro è all'Inter, ho un contratto e non è cambiato nulla. Le voci di mercato? Escono ogni sei mesi, ogni anno, ma non c'è niente di specifico: sono soddisfatto dell'Inter".