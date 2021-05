Fra poco Bologna e Juventus al Dall'Ara giocheranno l'ultima partita di questo campionato di Serie A, che può decidere la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. A difendere la porta della squadra di Mihajlovic contro Morata & co. è come sempre il polacco Lukasz Skorupski. Queste le parole del portiere connazionale della juventino Szczesny: "Wojciech è mio amico, io sono stimolato a far bene in ogni partita, mica solo oggi. Certo, la Juve è una squadra di alto livello, ma cerco di fare sempre bene. E per portare a casa punti dovremo fare più di bene".