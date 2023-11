Quella traè una sfida che da sempre caratterizza il calcio italiano, rivelandosi la partita più attesa e seguita dell'anno. Lo sarà anche questa volta, soprattutto perchè in palio ci sarà la vetta della classifica e con le due squadre che tornano a darsi battaglia nella lotta scudetto dopo almeno tre anni. Ma a rendere particolare questa sfida sono state anche le numerose vicende avvenute fuori dal campo, come i colpi di mercato o i vari botta e risposta tra le due società avvenuti negli anni, soprattutto dopo le vicende ci Calciopoli.- In queste ore ad esempio sta creando dibattito, in cui ha svelato un curioso e clamoroso retroscena di mercato legato a suo padre e avvenuto ai tempi in cui giocava in bianconero. Il riferimento va ad una, risalente ai tempi in cui Sivori militava ancora nel club argentino. Proposta che è stata rispedita al mittente con un secco no, per via della volontà di Sivori di legarsi successivamente alla Juve, il resto è storia.