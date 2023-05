Alla vigilia di Siviglia-Juve, ha parlato in conferenza stampa Suso, che sarà a disposizione per il match di domani sera: "Sto bene, ho lavorato molto in queste due settimane più del solito. E’ una partita importante, bellissima dopo l’anno che abbiamo passato.""In altre circostanze si sarebbe parlato più del derby ma ora siamo concentrati sulla gara di domani e da venerdì inizieremo a pensare al derby"."Ovviamente non posso giocare 90 minuti, l'infortunio ha richiesto più tempo"."Nella gara di andata abbiamo giocato molto bene, è stato un peccato subire gol all’ultimo minuto ma va bene perché domani ripartiremo da zero"."Io ho giocato diverse gare contro la Juventus, il loro allenatore ha le idee chiare. Loro in un modo o in un altro, se la giocano sempre".Se lo stadio sarà come nella gara contro il Manchester United sarà più facile per noi".